مالك بطولة مدريد للتنس يهدد من جديد بنقل بطولته لمدينة أخرى

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عاد لاعب التنس الروماني السابق ايون تيرياك، مالك بطولة مدريد للتنس، للتهديد بنقل البطولة إلى مقر أخر إذا لم يبد المسؤولون في مجلس العاصمة الإسبانية جديتهم في التمسك بإقامة هذا الحدث الرياضي على أرض مدينتهم.

وقال رجل الأعمال الروماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بالنسبة لي سيكون مثاليا استمرار البطولة هنا 20 عاما ولكن إذا لم يكن هذا ممكنا وكانت البطولة لا تمثل ضرورة بالنسبة لمدريد فلن نتمكن من التواجد".

ويمتلك تيرياك شركة "مدريد تروفي للدعاية" التي ترتبط بتعاقد مع مجلس مدينة مدريد الإسبانية لتنظيم البطولة على أراضي الأخيرة حتى عام 2021.

ويكتنف الغموض في الوقت الحالي مصير البطولة الإسبانية، بسبب عدم وجود اتفاق في هذا الشأن مع الرئيسة الجديدة لمجلس المدينة، مانويلا كارمينا.

وطبقا لما كشفت عنه وسائل الإعلام، يدفع مجلس مدينة مدريد 10 ملايين يورو سنويا من أجل استضافة البطولة.

وكشفت دراسة اقتصادية أجريت مؤخرا أن النسخة الأخيرة من البطولة في 2017 أدرت دخلا ماديا لصالح مدريد بلغ 107 مليون يورو.

وتابع تيرياك قائلا: "لا يمكنني أن أفهم رفض البعض لتواجدها هنا في الوقت الذي تجني فيه البطولة الكثير من الأموال لصالح المدينة ولصالح إسبانيا، المدينة لا تخسر أمولا بل تجني أموالا وذلك عن طريق الإعلانات".

واستطرد اللاعب السابق قائلا: "ولكن لست أنا من عليه أن يدرك هذا، بل الأشخاص المنوط بهم مهام إدارة هذا الموضوع".

وتكمن المشكلة الرئيسية التي تعترض طريق استمرار بطولة مدريد في إسبانيا في أن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ونظيرتها للسيدات ترغبان في إعداد جدول البطولة لسنوات قادمة مبكرا، ولهذا فإن عامل الوقت يداهم الجميع.