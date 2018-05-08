«الخارجية السعودية»: الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا.

جاء ذلك في تغريدة للوزير السعودي على حسابه في «تويتر»، أوردتها قناة «العربية ـ الحدث» الفضائية اليوم الثلاثاء، موضحة أنه كتب أسفلها هاشتاج «الإرهاب ـ الإيران ـ الحوثي».

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، قال في وقت سابق، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنتهك القانون الدولي والإنساني عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية في الحرب.

وعرض «المالكي» مقطعا مصورا يظهر عناصر بميليشيا الحوثي تحمل السلاح وتدخل به إلى مسجد ثم تصعد إلى منارته استعدادا للقنص والاستهداف.

وأضاف: «لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني، فيما تم قتل عناصر إرهابية حوثية في اليمن قبالة الحدود السعودية.