قناة إسرائيلية: تحذيرات عاجلة بشأن إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان

قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن هناك تحذيرات عاجلة بشأن إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، نشرها منظومات للدفاع الجوي، وتحضير الملاجئ في الجولان تحسبًا لضربة إيرانية محتملة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي.

يُذكر أن «ترامب» أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدة دول أوروبية مع طهران عام 2015.

ووقع الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي بشأن الاتفاق، مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية للانسحاب من الاتفاق، قائلًا: «عندما أقول وعود أوفي بها، وسنحاول العمل مع حلفائنا للوصول إلى حل دائم».

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.