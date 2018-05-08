النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي في «مذبحة الرحاب»

تنتظر نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المحامي العام الأول للنيابات المستشار أحمد حنفي تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد أسباب مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة الرحاب مكونة من رجل أعمال بعد قتله لزوجته وأولاده الثلاثة، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكانت النيابة أمرت بفحص تليفونات الضحايا وإعداد تقرير بالأرقام المسجل، واستمعت إلى جيران وأقارب القتيل والقتيلة "زوجته وشهود العيان وبعض من كان لهم خلافات مالية مع الزوج، وانتقلت برفقة الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، ومدير مباحث العاصمة اللواء محمد منصور إلى مكان الواقعة لمطابقة ما تم من إجراءات لتشريح الجثامين والوقوف على مدى جواز تصور الواقعة من الناحية الطبية الشرعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عثرت السبت الماضي على 5 جثث من أسرة واحدة داخل فيلا بمدينة الرحاب، وانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وتبين أنً الجثث لأسرة كاملة مكونة من أبوين و3 أبناء، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث.