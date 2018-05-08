شهدت سوق العملات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، استقرارًا بأسعار الشراء والبيع لغالبية العملات، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

حيث سجل سعر الدولار، وفقًا لنشرة البنك المركزي، 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 20.98 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 23.84 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.70 جنيه للشراء، و4.74 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 4.80 جنيه للشراء، و4.84 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي إلى 58.52 جنيه للشراء، و58.88 جنيه للبيع.