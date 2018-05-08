محافظ الإسكندرية: آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع المعتدي على أراضي الدولة 14 يونيو

كلف محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، الثلاثاء، السكرتير العام، اللواء هشام شادي، بعقد اجتماع فوري لجميع جهات الولاية على أراضي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء للبدء في تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم.



وشدد على ضرورة التعامل بكل حسم خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة واستردادها، والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وأكد أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، هو 14 يونيو المقبل.