استقالة وزيرة السياحة الفلبينية لتورطها في فضيحة مدفوعات إعلانية

أكدت وزيرة السياحة الفلبينية، وندا تيو، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها، وسط حالة من الجدل المثار بشأن مدفوعات إعلانية مقدمة من وزارتها إلى برنامج تلفزيوني خاص بشقيقيها.

وكانت تيو قالت في وقت سابق إنها لن تستقبل بعد أن أبلغ مراجعو حسابات تابعين للحكومة، عما تردد بشأن عدم وجود عقد فيما يتعلق بتخصيص وزارة السياحة، مبلغ قيمته 60 مليون بيزو (2ر1 مليون دولار)، لإعلانات سياحية في برنامج تلفزيوني، من إنتاج وتقديم شقيقيها، بن وإيروين توفلو، يتم بثه على شبكة التلفزيون الفلبيني الرسمي.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "فلبين ستار"، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس رودريجو دوتيرتي، طالبها بالاستقالة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء عُقد مساء أمس الاثنين. وكان فرديناند توباسيو، محامي الدفاع عن تيو، نفى التقرير في البداية، إلا أنه أكد في وقت لاحق أن تيو في طريقها للخروج من الحكومة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرئاسي، هاري روكي، أن تيو قدمت خطاب استقالتها إلى السكرتير التنفيذي، سلفادور ميديالديا، قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين.

وقال توباسيو إن "قرارها بشأن ترك منصبها، جاء بعد تفكير طويل ومدروس"، مضيفا أنها "تؤكد مجددا على أنها لم ترتكب أي خطأ".

ونفت تيو تورطها في قرار شبكة التليفزيون الفلبيني الرسمي بوضع إعلانات وزارة السياحة في برنامج شقيقيها.

وكان توباسيو قال أمس الاثنين إن الشقيقين قررا إعادة الأموال التي حصلوا عليها من وزارة السياحة.

ويشار إلى أن تيو، التي تم تعيينها وزيرة للسياحة في عام 2016، هي أحدث عضو في حكومة دويتيرتي، يقدم على الاستقالة من منصبه، بعد أن استقال وزير العدل، فيتاليانو أجيري في وقت سابق من منصبه، بسبب وجود خلافات.