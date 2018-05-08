قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا يوجد تحديد لعدد ركعات صلاة التراويح في مصر، كما حدث في دولة الأردن، بتحديدها بـ20 ركعة.



وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الأزهر الشريف يؤمن بالتنوع الفكري والفقهي، موضحًا أن عدد ركعات صلاة التراويح قد يكون 8 ركعات أو 20 أو 36 وفقًا للمذاهب المختلفة، إلا أنه في مصر لا يمكن حمل الناس على مذهب بعينه حتى «لا يفتنوا في دينهم».



وأشار إلى وجود اختلاف بين توحيد خطبة الجمعة، وبين توحيد العبادة، مضيفًا أن الوزارة تسعى من خلال توحيد خطبة الجمعة، إلى نشر خطاب ديني مستنير، بينما العبادات غير المفروضة لا يمكن توحيدها.



وتابع: «العبادات التي بها سعة وغير المفروضة، بخلاف الصلاوات الخمس التي ليس بها خلاف، لا يمكن أن نحمل الناس على مذهب بعينه فيها»، مضيفًا أن من سيصلي بـ8 ركعات لن يضار، وأن كل شخص له أن يصلي ما ارتضاه لنفسه.



