ضبط 12 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالمطرية

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة 12 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة المطرية. حرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة تفيد بأن «أحمد.ر» 42 عاما، مسئول عن مخزن للمواد الغذائية وياميش رمضان بالمطرية، ويدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية وياميش رمضان مجهولة المصدر داخل المخزن؛ بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية تزن 12 طن سلع غذائية متنوعة، و1700 عبوة ياميش رمضان، و3 أطنان أرز، وطن سكر، و2 طن مكرونة، و3 أطنان دقيق، وطن بلح، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.