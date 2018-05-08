البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة بشأن الاتفاق النووي

عقد مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان الإيراني»، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن عضو الهيئة الرئاسية في المجلس محمد علي وكيلي، القول إن رئيس المجلس علي لاريجاني، قدم شرحا للنواب حول الاقتصاد الدولي والقضايا المحلية وخيارات إيران في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي «خطة العمل المشترك الشاملة».

وتطرقت الجلسة إلى نتائج الانتخابات اللبنانية وما أسفرت عنه من تقدم لحزب الله وحلفائه، حيث اعتبر «لاريجاني» أن: «أصوات الشعب اللبناني في الانتخابات شكلت ردا على الرذالة الأمريكية والصهيونية في المنطقة».

وقال: «على الرغم من العقبات والأموال غير النظيفة التي دفعتها أمريكا وحلفائها في لبنان، فإن الشعب اللبناني الواعي ذهب إلى صناديق الاقتراع وأعلن موقفه، وعلى "ترامب" أن يُدرك أن الضغوط السياسية والعسكرية على شعوب المنطقة لن تؤثر على قرارات وأصوات الشعوب».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الليلة الماضية، إنه سيعلن قراره بشأن استمرار مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران مساء اليوم.

ويأتي الإعلان قبيل انقضاء المهلة النهائية المحددة بيوم السبت القادم لكي يقرر الرئيس الأمريكي ما إذا كان سيواصل تأييد الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران أو فرض عقوبات على البلاد.