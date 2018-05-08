البابا تواضروس يترأس صلوات عيد القديس مارمرقس بالإسكندرية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات عيد استشهاد القديس مارمرقس، كاروز الديار المصرية، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن البابا تواضروس قام بتطييب رُفات القديس مارمرقس بالحنوط والأطياب، كما ألقى عظة عن القديس مرقس الرسول صاحب الرؤية في الخدمة، ودوره في دخول المسيحية إلى مصر، وهو أول بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في الصلوات الأنبا كيرلس آڤا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، وعدد كبير من كهنة الإسكندرية.