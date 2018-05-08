«صحة الشرقية»: آخر صيانة للجهاز المنفجر كانت الشهر الماضي

قال الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تكليف مدير عام الصحة العلاجية وإدارة الصيانة، بحصر الخسائر الناتجة من حادث انفجار جهاز تعقيم المعدات الطبية في مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية.



وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc، مساء الاثنين، أنه في انتظار تحقيقات أجهزة الشرطة والبحث الجنائي ولجنة الفحص الهندسي؛ للوقوف على أسباب الحادث، متابعًا أن هناك صيانة دورية لجهاز التعقيم، وآخر صيانة كانت الشهر الماضي قبل انفجاره.



وأوضح أنه لا توجد خسائر بشرية؛ نتيجة للانفجار باستثناء حدوث بعض التلفيات في ألواح الزجاج والأبواب المعدنية.



وانتشرت حالة الذعر بين المرضى والأطباء جراء سماع صوت انفجار جهاز تعقيم للمعدات الطبية بمستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، أمس الأحد، وتجري الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب الانفجار.