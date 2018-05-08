قال الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، إنه وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة منابع النيل في بلاده.

وأضاف «موسيفيني»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس «السيسي»، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن «السيسي»، سيكون أول رئيس مصري يزور منابع النيل في أوغندا، لأنه لم زرها أي رئيس أو أمير أو فرعون مصري سابق.

وأشار إلى زيارة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى أوغندا من قبل وكلن عندما كان نائبًا للرئيس، ولم يزرها كرئيس.

وتابع: «قلت للرئيس "السيسي"، أنه عليه أن يرى من أين يأتي النيل، وأن يرى المشكلات التي نعانيها مع النيل، وكيف يمكن أن نحلها، وأعتقد أنها بسيطة للحل».

ولفت إلى إبلاغه الرئيس «السيسي»، أنه بحث معه ملف النيل، أونه يرغب في اتخاذ موقف يحقق مصالح الجميع، معربًا عن تطلعه لزيارة «السيسي»، إلى أوغندا.