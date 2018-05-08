تركيا: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني يزعزع الاستقرار ويخلق صراعات جديدة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مساء اليوم الثلاثاء، إن "قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخلق صراعات جديدة".

وأشار قالن في تغريدة على تويتر، أوردتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إلى أن "الاتفاق متعدد الأطراف سيتواصل مع بقية الدول، وأكد أن موقف بلاده حازم يتمثل بمعارضة كافة أنواع الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي مع إيران.

كما وقع على مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على إيران، وقال في هذا السياق: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات القاسية على إيران وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها هي الأخرى".