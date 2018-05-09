فيديو «متحدث النواب» يوضح آخر تطورات مناقشة الموازنة العامة للدولة

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس ناقش في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بعض الملاحظات على الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بتعاون الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في توضيح بعض ملاحظات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على موازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017.

وأضاف «حسب الله»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، أن أبرز الملاحظات على الموازنة العامة تمثلت في الاقتراض، وارتفاع الدين العام للدولة، متابعًا: «الدين العام والاقتراض مرتبط بإيرادات الدولة وكلما تعاظمت إيرادات الدولة نبتعد عن الدين العام، ولكن في بعض الأحيان بيكون مفروض علينا الاقتراض لأن إيرادات الدولة غير كافية لتغطية خدمات ومرافق الدولة».

وأشار إلى استمرار المجلس في مباشرة أعماله خلال شهر رمضان، بالإضافة لعقد جلسات مكثفة للانتهاء من الموازنة العامة، وبعض القوانين المطروحة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى رفض الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حضور أعضاء البرلمان لحفلات ومؤتمرات دون إذن مسبق من المجلس.

وناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، عدد من القضايا والملفات المهمة، الخاصة بتقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ولموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لعام 2016/ 2017.





