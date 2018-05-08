«العصار»: إنشاء شركة مشتركة لإنتاج إطارات السيارات محليا بالتعاون مع «بولي» الصينية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للانتاج الحربي ومجموعة «بولي» الصينية الدولية، بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف التعاون في مجال تصنيع إطارات السيارات.

وأوضح «العصار»، أنه بموجب هذا التوقيع سيتم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج إطارات السيارات محليا وسد احتياجات السوق المصري منها، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من خبرة مجموعة «بولي» الصينية الدولية في هذا المجال ونقل تكنولوجيا تصنيع الإطارات إلى شركات الإنتاج الحربي من أجل التصنيع المشترك لإطارات السيارات وعربات النقل.

ومن جانبه، أعرب مساعد رئيس مجموعة «بولي» الصينية الدولية، مياو زاتشوين، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لما تتميز به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وبحثية متقدمة وأطقم فنية مدربة ستساهم في نجاح مشروع تصنيع إطارات السيارات بجودة تصنيعية عالية وبأسعار منافسة.