إطلاق سراح جندي إسرائيل كان أدين بقتل فلسطيني جريح

جرى اليوم الثلاثاء، في إسرائيل إطلاق سراح جندي، كان أُدين بقتل فلسطيني جريح لا يشكل خطرا، وذلك بعد منح الجندي إفراجا مبكرا.

وكان الجندي إيلور أزاريا، أُدين في يناير من عام 2017، بإطلاق النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، 21 عاما، وهو جريح ممدد على الأرض بعد محاولته طعن جنود إسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية في مارس من عام 2016.

وقد أثارت القضية موجة غضب دولية، وتسببت في انقسام داخل إسرائيل، فقد وصف كثيرون «أزاريا» بأنه بطل بينما اعتبره آخرون مجرما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من أبرز السياسيين طالبوا بالعفو عن الجندي.

وقضى «أزاريا»، تسعة أشهر في السجن، من أصل عقوبة بالسجن 14 شهرا كان حكم عليه بها.

وكان حُكم على الجندي السابق في البداية بالسجن 18 شهرا قبل أن يقوم رئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت بتخفيفها بأربعة أشهر، ورغم تخفيف العقوبة فإن رئيس الأركان قال إن تصرفات الجندي: «لا تتناسب وتتناقض مع أوامر الجيش وقيم الجيش الإسرائيلي».