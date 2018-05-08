فيتنام تطالب بكين بسحب الصواريخ من بحر الصين الجنوبي

احتجت فيتنام اليوم الثلاثاء، على نشر الصين صواريخ مضادة للسفن ومضادة للطائرات في جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حسبما قالت الحكومة الفيتنامية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لو ثي ثو هانج في بيان اليوم الثلاثاء، إن فيتنام عارضت "جميع الانشطة العسكرية بما في ذلك نشر صواريخ على جزر سبراتلي الفيتنامية" والتي تعتبرها "انتهاكا لسيادة فيتنام".

وقال البيان إن فيتنام طلبت من الصين أن تظهر مسؤوليتها في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن الصين يجب أن تسحب قواتها العسكرية المنتشرة على مباني في المنطقة.

وجاءت هذه التعليقات ردا على تقارير شبكة "سي.ان.بي.سي" الإخبارية الأمريكية حول نشر الصواريخ على جزر صينية محتلة في سلسلة جزر سبراتلي التي تطالب بالسيادة عليها وتحتلها جزئيا كل من الصين وفيتنام والفلبين.

وتؤكد الصين سيادتها تقريبا على كل بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مناطق المياه الساحلية (لا تعتبر من المياه الإقليمية) التي تطالب بها فيتنام وتايوان والفلبين وماليزيا وبروناي.