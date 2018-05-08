وزير الخارجية الإيطالى: نرحب بتقدم التحقيقات فى قضية ريجينى

قال وزير الخارجية الإيطالى، أنجلينو ألفانو، اليوم، إن بلاده «ترحب بالزيارة المرتقبة للقضاة الإيطاليين إلى القاهرة وبالتقدم الذى تم إحرازه فى التحقيقات»، التى تجرى بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر أوائل عام 2016.

جاءت تصريحات ألفانو، بعد ساعات، من دعوة النائب العام المستشار نبيل صادق، نظيره الإيطالى، لإيفاد ممثل عن نيابة روما إلى القاهرة لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق فى واقعة مقتل ريجينى، المقرر أن تبدأ يوم 15 مايو الحالى فى القاهرة بمساعدة خبير أجنبى، وفقا للاتفاقات المسبقة.

وأضاف ألفانو، خلال جلسة لرئاسة الوزراء، اليوم: «نعلم أن الصور التى طلبها رؤساء المكاتب القضائية للعاصمة الإيطالية منذ فترة طويلة ستكون متاحة»، وفقا لما نقلته وكالة «أسك نيوز» الإيطالية.

وأشار وزير الخارجية الإيطالى إلى أن «تواجد سفيرنا فى القاهرة جيامباولو كانتينى، أسفر عن نتائج جيدة، وأنا متأكد من استمرار هذا الأمر حتى التوصل للوضوح الكامل حول وفاة جوليو ريجينى المأساوية».

من جانبها، قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، اليوم، إن النائب العام الإيطالى جوزيبى بيانتونى، سيسلم عائلة ريجينى ملفا مترجما يحتوى على 1100 صفحة، وهو الملف ذاته الذى سلمته روما فى لغته الأصلية (العربية) لمحامية عائلة ريجينى أليسندرا باليرينى، الشتاء الماضى.