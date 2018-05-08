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تعيين جمال عبد العظيم رئيسا جديدا لمصلحة الجمارك المصرية


نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 7:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 7:48 م

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء، قرارا رقم (205) لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبد العظيم والذي يشغل حاليا رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رئيسا لمصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدي عبد العزيز الذي تم تعيينه مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.

الدكتور جمال عبد العظيم خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.

وقد حصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق وكان عنوان الرسالة "اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره على عجز الموازنة".


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