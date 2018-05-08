ترامب يوقع قرارا باستئناف العقوبات على إيران

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران، وذلك في كلمة ألقاها من البيت الأبيض.
وقام ترامب بتوقيع قرار بشأن استئناف فرض عقوبات على النظام الإيراني، على الهواء مباشرة من البيت الأبيض.