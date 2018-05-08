الثلاثاء 8 مايو 2018 9:04 م القاهرة القاهرة 23.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

ترامب يوقع قرارا باستئناف العقوبات على إيران

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 8:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 8:34 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران، وذلك في كلمة ألقاها من البيت الأبيض.

وقام ترامب بتوقيع قرار بشأن استئناف فرض عقوبات على النظام الإيراني، على الهواء مباشرة من البيت الأبيض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك