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«العربية»: إطلاق 60 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 10:58 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بإطلاق أكثر من 60 صاروخًا وقذيفة على مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية شنت 12 غارة على القطاع.


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