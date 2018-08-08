«العربية»: إطلاق 60 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية

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أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بإطلاق أكثر من 60 صاروخًا وقذيفة على مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة.
وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية شنت 12 غارة على القطاع.