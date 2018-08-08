بروتوكول تعاون بين «الصحة» و«الوطنية للانتخابات» للقضاء على فيروس «سي»

وقعت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء.

وينص البروتروكول على إمداد وزارة الصحة والسكان، بقواعد الناخبين لربطها مع قاعدة بيانات المواطنين، الذين يتم مسحهم بالحملة القومية للقضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومنهم الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة، والدكتور أحمد محيي مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور سيد الشاهد مساعد الوزيرة للشؤون المالية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات يوم سيذكر في تاريخ وزارة الصحة لجهود التعاون المؤسسي للجهات الرسمية.

وأضافت الوزيرة: «سننفذ أكبر مسح لفيروس سي والأمراض غير السارية في مصر والعالم، والهيئة ستساعدنا في قاعدة بيانات المواطنين للعمل في كل القرى والنجوع»، لافتة إلى أن الدولة تستهدف إجراء مسح شامل لـ 45 مليون مواطن، وتوفير العلاج للمصابين بالمجان.

وتابعت: «هذا المسح سيكون لتأهيل الشعب المصري للتأمين الصحي الشامل، ونتائج المسح ستغير شكل الصحة في مصر، وستستغرق مدة المسح عام والعلاج لمدة عامين».

من جانبه، قال رئيس اللجنة القومية الفيروسات الكبدية دكتور وحيد دوس، إنه حتى الآن تم علاج مليون و900 ألف مريض

بفيروس «سي»، كما كشف أنه سيتم الاستعانة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية، في خطة القضاء على فيروس «سي»، فضلاً عن توفير كافة الاحتياجات بهذه المنشأت الطبية سواء الطبية أو البشرية لسرعة تقديم الخدمة بها.

الجدير بالذكر، أن وزيرة الصحة والسكان أصدرت قرارًا بضم الدكتورة مها الرباط للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، للاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجال الصحة العامة، تأكيدًا على تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءت بالدولة.