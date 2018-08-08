مقاتلة إسبانية تطلق بـ«الخطأ» صاروخا فوق إستونيا

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أمس الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا بعدما أطلقت إحدى مقاتلاتها من طراز «يوروفايتر» من طريق الخطأ صاروخا في أجواء إستونيا خلال مهمة تدريبية روتينية.

وذكرت الوزارة في بيان: «إن طائرة يوروفايتر إسبانية متمركزة في ليتوانيا أطلقت صاروخا لم يؤد إلى أضرار»، مشيرة إلى أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء في منطقة جنوب غربي إستونيا يسمح فيها بهذا النوع من التدريبات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: «لم يصب صاروخ جو - جو أي طائرة، فتحت وزارة الدفاع تحقيقا لتوضيح الملابسات الدقيقة للحادث»، مؤكدة أن مقاتلتين إسبانيتين من طراز «يوروفايتر» وآخريين فرنسيتين من نوع «ميراج 2000» شاركتا في التدريبات.

وبعد الحادث، عادت الطائرات إلى قاعدة جوية في سياولياي في شمال ليتوانيا حيث تتمركز.