مدرب الترجي : الاتحاد فريق جيد وشكرا علي حفاوة الإستقبال

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ابدى خالد بن يحيي المدير الفني للترجي التونسي سعادته لتواجده بمصر وتحديدا بمدينة الإسكندرية، مقدماً شكره لمسئولي الاتحاد السكندري علي حفاوة الاستقبال

وقال "اتمني ان تخرج المباراة بصورة طيبة تعبر عن عمق العلاقات بين شعبي مصر وتونس، ويتاريخ ناديي الاتحاد السكندرى والترجي".

استعدادنا كان جيدا للمباراة نظرا لاهميتها، لاننا نواجه فريق يملك لاعبين متميزين، ومن الفرق الكبيرة في مصر، ولم ننظر لهزيمة الاتحاد الأخيرة امام الزمالك، لان الحسابات تختلف من من مباراة لأخرى.

واوضح بن يحيي ان مشاركته في البطولة بصفته حامل اللقب، يضع صعوبات عليه خلال النسخة الحالية، لاسيما في ظل مشاركة أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك والاسماعيلي من مصر، والودادوالمغربي ووفاق سطيف.

فيما اكد محمد علي منصر قائد فريق الترجي التونسي، انه ليس بغريب علي نادى الاتحاد السكندرى، حيث كان لاعبا بالفريق الموسم الماضي.

واكد منصر ان المواجهة صعبة خاصة وانها امام فريق قوى يسعي لتحقيق طموحات جديدة.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الترجي التونسي، غدًا الخميس في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.