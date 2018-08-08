أعلنت مساء اليوم الاربعاء مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك مصر عن وصول سلسلة هواتف Nova 3 الي الأسواق المصرية، والتي تشمل كل من Nova 3 وNova 3i الجديدين كلياً والمدعومين بإمكانات الذكاء الاصطناعي. يعتبر الهاتفين بمثابة نقلةٍ نوعية على مستوى كاميرات الهواتف الذكية، حيث تم تزويدهما بكاميرتين أماميتين بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل الحلول الذكية التي تعزز عناصر الجمال الطبيعي، والتي يمكنها التعرّف بذكاء على البيئة المحيطة ضمن المشهد لتوفير صور سيلفي مدهشة استناداً إلى قدرات الذكاء الاصطناعي.

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قال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي في مصر "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز كوننا أصبحنا ثاني أكبر مُصنع هواتف ذكية بالعالم، وهذا يتطلب مننا بذل جهد أكبر والوصول الي مزيد من التفاني في إرضاء عملائنا، سواء بطرح هواتف ذكية تنعم بالابتكار والتقنية المتقدمة أو بتوفير خدمة فائقة التميز تليق بحجم عملاءنا، ومن أجل استدامة نجاحنا في السوق المصري."

ويراعي تصميم سلسلة هواتف هواوي Nova 3 بشكل رئيسي اهتمامات وأذواق وتوجّهات المستهلكين من جيل الشباب وعشّاق التكنولوجيا العصرية المتطوّرة، والذين يستخدمون الهواتف الذكية كجزءٍ محوري من أنماط حياتهم وتفضيلاتهم وأذواقهم الشخصيّة بشكل عام. إذ تم ابتكار هذه الهواتف خصيصاً لتوفر تجربة استخدام رائدة ومحسّنة بدعمٍ من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل استثنائي على تقديم صور سيلفي رائعة بالاعتماد على حلول تعزيز عناصر الجمال الطبيعي والكاميرا الأمامية المتطوّرة، والتي تسمح للمستخدم بالتقاط أروع صور السلفي المحسّنة بالذكاء الاصطناعي.