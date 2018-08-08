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ترشيح ممثل كوميدي سابق رئيسا للوزراء في سلوفينيا

مارجان ساريك
مارجان ساريك
بلجراد - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 5:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 5:02 م

رشحت خمسة أحزاب من برلمان سلوفينيا، اليوم الأربعاء، رسميا الكوميدي والممثل السابق، مارجان ساريك، ليكون رئيسا للحكومة المقبلة في البلاد.

وكان ساريك 40 عاما، قد جاء في المركز الثاني في الانتخابات المبكرة، التي جرت في يونيو، لكن لم يتمكن رئيس الوزراء السابق المحافظ، جانيز جانسا وحزبه الديمقراطي، من تشكيل ائتلاف.

وتم طرح اسم ساريك من قبل قائمته "مارجان ساريك" و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" وحزب "الوسط الحديث" وحزب "الينكا براتوسيك" وحزب "المتقاعدين".

ويحضى بدعم 43 من 90 عضوا من الهيئة التشريعية. والحد الأدنى للأغلبية لتمرير التصويت بالثقة في رئيس الوزراء هو 46 صوتا.


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