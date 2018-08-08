تواصل أزمة أجوجو وموندومو يهدد الزمالك بخصم 24 نقطة

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك والمخول من قبل النادي لحل مشاكل مستحقات اللاعبين الأجانب السابقين للفريق أن الفريق مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري، على كل مشكلة ينظرها فيفا بشأن النادي، ما يعني احتمالية خصم 24 نقطة من الزمالك في الدوري.

ونفى زادة، توصله لاتفاقات نهائية مع محاميي اللاعبين الكاميروني أليكسيس موندومو والغاني أجوجو حول تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي .

وكان الفيفا قد حدد يوم 16 سبتمبر كآخر موعد للتسوية بشأن الغرامات الموقعة على الزمالك، أو خصم 24 نقطة من رصيد الفريق في الدوري.

وشدد زادة على أن الأزمة قد تمنع الفريق من القيد في يناير المقبل وتنظر المحكمة الرياضية 4 قضايا ضد الزمالك، بشأن الغاني كريم الحسن ومواطنه جونيور أجوجو، والكاميروني أليكس موندومو، بالإضافة إلى مشكلة مع نادي ماريتيمو البرتغالي خاصة بانتقال محمد إبراهيم إلى الزمالك.

وقال زادة في تصريحات لموقع النادي، إن وفد الزمالك حاليًا يواصل مفاوضاته لحل الأزمة، وفي حالة التوصل لأي اتفاق سيتم عرض الأمر على مرتضى منصور، رئيس النادي لحسم الاتفاق.

وتابع عضو المجلس أن هناك أنباء «مبشرة» بخصوص أزمة اللاعب الغاني كريم الحسن سيتم الكشف عنها قريبا لجماهير القلعة البيضاء .