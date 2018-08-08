محافظ المنيا يناقش إنشاء ممشى سياحي على هضبة النيل بالحي المتميز

ناقش عصام البديوي محافظ المنيا، مع المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، المقترح الذي أعده الجهاز والخاص بإنشاء مشروع «الممشى السياحي» بالمدينة، حيث يقع المشروع في الحي السياحي المتميز أعلى الهضبة المطلة على نهر النيل مباشرة على مساحة 44 فدانا، وينقسم إلى 3 مناطق تختلف من حيث التضاريس، وتم مراعاة ذلك بالتصميم حتى يتماشى مع طبيعة الأرض لرؤية النيل والتمتع بالمنظر الخلاب من جميع المناطق.

وقال رئيس الجهاز، إن المشروع يتكون من ممشى رئيسي، ومناطق مفتوحة، ولعب أطفال، ومكتبات صغيرة، وكافيتريات، ومسرح روماني مكشوف يُستَغَل كقاعة أفراح صيفية، و3 قاعات شتوية، ومطاعم، وشاليهات، وبرجولة كبيرة بها منظر عام للتمتع بالمشاهد من أعلى منطقة الممشى (ويتشابه مع المقام بحديقة الأزهر)، إلى جانب مسطحات مائية وأكوا بارك ومنافذ بيع سريعة، ومناطق انتظار سيارات وشلالات مياه وأسانسيرات بانوراما للأفراد والسيارات تنقل إلى منطقة الممشى بالأعلى.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم مراعاة استخدام الطاقات المتجددة ووضع مظلات بها ووصلات لشحن الموبايل وإضاءة ذاتية من خلال الطاقة الشمسية، كما سيتم استخدام المياه الرمادية في ري المسطحات الخضراء والإضاءة الليد.