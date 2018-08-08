السويدي هامرين مديرا فنيا للمنتخب الأيسلندي 

أعلن الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم اليوم الأربعاء ،التعاقد مع السويدي المخضرم إيريك هامرين، لتدريب المنتخب الوطني عقب رحيل هيمير هالجريمسون.



واستقال هالجريمسون الشهر الماضي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من مشاركة المنتخب الأيسلندي للمرة الأولى في كأس العالم، والتي انتهت بالخروج من دور المجموعات.



وترك هامرين /61 عاما/ منصبه مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لتدريب منتخب أيسلندا.



كان هامرين درب المنتخب السويدي خلال الفترة من 2009 وحتى، 2016 واستقال عقب نتائج مخيبة للآمال في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في نفس العام.



وتولى المنتخب الأيسلندي في فترة جيدة، فعلى الرغم من خروج المنتخب الأيسلندي من دور المجموعات بالمونديال الروسي، إلا أن المنتخب الأيسلندي وصل لنهائيات بطولتين كبيرتين.



وقال هامرين :"أنا آتي إلى بلد جديد وفريق جديد. من المهم أنني لن اغير كل شيء".