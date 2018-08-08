السعودية تجدد الترحيب بالقطريين الراغبين في الحج

جددت الحكومة السعودية، أمس الثلاثاء، ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وأكدت استعدادها لتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.



وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها، على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.



وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يمكن أن يتم عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للمواطنين القطريين.



وكان أمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج المركزية في السعودية الأمير خالد الفيصل، قال بداية الشهر الحالي أثناء تدشينه حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، إنه "لم يصل أي حاج من قطر إلى أراضي المملكة حتى الآن".