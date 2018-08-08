«اتصالات النواب»: مناقشة قانون حماية البيانات في دور الانعقاد المقبل

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيتم عرضه على وزارة العدل، لمناقشة الإطار العام للقانون، ومدى توافقه مع الدستور.



وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم عرض القانون على لجنة الاتصالات واللجنة التشريعية بالمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل، لمناقشة بعض الأمور التقنية والتشريعية بشأن القانون.



وذكر أن هناك قانونَا خاصًا بحماية البيانات الشخصية لدى الاتحاد الأوروبي صدر في مايو من العام الجاري، مشيرًا إلى أهمية القانون المصري في مواكبة هذا الفكر، لتسهيل سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.



وتابع: «مش بنخترع، بالعكس بنشوف العالم وصل لإيه، وبنبتدي من حيث انتهى الآخرون، ولو بتناسبنا هنشتغل عليه»، موضحًا أن هذا القانون يدعم مناخ الاستثمار، عن طريق تحديد السبل القانونية لاستخدام البيانات.



