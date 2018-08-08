البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير العمل

صادق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء، على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن مجلس الشورى (البرلمان) صادق على حجب الثقة عنه بأغلبية 129 صوتا مقابل 111 صوتا معارضا، وثلاثة امتنعوا عن التصويت.

وحمل المعارضون أداء الوزير المسؤولية عن ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 25% .

ودافع الوزير عن نفسه بالقول إن "الميزانية المخصصة لوزارته لم تكن تكفي القيام بمهام الوزارة".

يأتي هذا بعد يوم واحد من دخول عقوبات أمريكية حيز التنفيذ على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد 90 يوما من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخر

وبسبب المخاوف من العقوبات، شهد الاقتصاد الإيراني على مدار الأسابيع الماضية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. كما فقدت العملة الوطنية، الريال، نصف قيمتها منذ مايو. كما خرجت عدة احتجاجات في أنحاء البلاد.