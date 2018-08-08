عموري يصل الرياض وسط حفاوة كبيرة

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وصل النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ"عموري" صباح اليوم إلى الرياض، تمهيدا لانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي الهلال السعودي.

ولم يمنع الوصول المبكر لـ"عموري" جماهير "الزعيم" من الاحتشاد بكثافة في مطار الرياض، لاستقبال نجمها الجديد.

وشهد خروج عموري من المطار،تعالي الأصوات والهتافات الترحيبية به، ورددت الجماهير الهلالية الأغاني فرحا بتعاقد فريقها مع لاعب مميز، وذلك حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وينتظز أن يعلن الهلال بشكل رسمي تعاقده مع عموري خلال الساعات المقبل، وسط تضارب فيما يخص تفاصيل الصفقة.