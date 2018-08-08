الصين ترد على الرسوم الأمريكية برسوم مضادة

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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، أن بكين ستفرض رسوما مضادة على سلع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار بداية من الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض رسوم نسبتها 25% على سلع صينية بنفس القيمة، بداية من التاريخ نفسه.

ومن المقرر أن تطبق الرسوم الصينية بنسبة 25% على منتجات أمريكية، مثل الفحم والبنزين والمَركبات والدراجات النارية والمعدات الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني حزمة من الرسوم التي يتبادل الجانبان فرضها في إطار حربهما التجارية المتصاعدة.

وتضمنت الحزمة الأولى رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وردت بكين برسوم مضادة على سلع أمريكية بنفس القيمة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الدقيقة الأولى من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشددة على أن التحرك الأمريكي "غير مبرر على الإطلاق".

وتتهم الولايات المتحدة الصين باتباع ممارسات تجارية غير عادلة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا. ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص العجز التجاري لبلاده والذي وصل العام الماضي إلى 375 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مدى قدرة بكين على الرد على الرسوم الأمريكية محدودة إلى حد ما، كونها تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من أكبر اقتصاد في العالم.

وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الصيني لم يتضرر من هذه المناوشات التجارية.

وسجل التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين نموا قويا في يوليو الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات نشرتها سلطات الجمارك الصينية اليوم.