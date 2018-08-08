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طارق التائب يتحدث عن تجربة بيراميدز في الدوري

أحمد عبدالله
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 5:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 5:51 م

أبدى طارق التائب نجم المنتخب الليبي والهلال السعودي السابق اعجابه بوجود فريق بيراميدز في دوري هذا الموسم في شكله الجديد.

وأضاف النجم الليبي في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز لديه استراتيجية واضحة الأهداف، ويمتلك لاعبين مميزين أبرزهم عمر جابر وعلي جبر لما يمتلكه النجمان من خبرات دولية ".

وعن سؤاله حول رأيه الفني في الجيل الحالي للكرة المصرية قال التائب: "المواهب الحالية في مصر قليلة إلي حد كبير، خلاف لاعبي الفترة ما بين 2005 وحتي 2010 ، لامتلاك هذا الجيل قيمة فنية عالية"، مشيرا إلي أن المواهب المصرية قل تواجدها منذ 2011.

ويعد التائب، الذى كانت فترة تألقه في ناديي الهلال والشباب السعوديين أحد أهم لاعبي المنتخب الليبي والقارة الأفريقية. 

 


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