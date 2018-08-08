كوفاسيتش على أعتاب تشيلسي

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يجري الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد الكشف الطبي بنادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم تمهيدا للتوقيع معه.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن كوفاسيتش سينتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند يمنحه الأولوية في شراء اللاعب بشكل نهائي.

وكان كوفاسيتش قد غاب عن تدريبات ريال مدريد بعد عودته من الأجازة قبل أن يعلم بالسماح له بإعارته ليعود للتدريبات من جديد.

ويأتي اقتراب كوفاسيتش من تشيلسي بعد ساعات قليلة من أنباء قرب تشيلسي من ضم كيبا حارس مرمى أتليتك عقب دفع الشرط الجزائي في عقده .

وخاض كوفاسيتش 109 مباريات بقميص ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادما من إنتر عام 2015، وساهم في تتويج الفريق بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.