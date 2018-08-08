اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بغسل الأموال

تم توجيه ثلاثة اتهامات إضافية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق تتعلق بغسل الأموال اليوم الأربعاء فيما يتعلق بالاشتباه في تورطه في اختلاس أموال من صندوق تنمية حكومي.



وواجه رئيس الوزراء السابق الاتهامات اليوم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001، وفقا لبيان صادر عن لجنة مكافحة الفساد الماليزية.



وبدا نجيب هادئا ولوح لحشد كبير من الصحفيين وابتسم لهم أثناء اصطحابه إلى مجمع المحكمة العليا الماليزية، في صورة نشرتها قناة «نيوز آشيا».



وتم استدعاء نجيب لجلسة استجواب جديدة من في لجنة مكافحة الفساد الماليزية أمس الثلاثاء.



يشار إلى أن صندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي" محل تحقيق دولي تجريه ما لا يقل عن ست دول، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، حول اتهامات غسل الأموال والفساد التي تطال مسؤولين كبار بالصندوق.



واتهم نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من عام 2009 إلى عام 2018، بتبديد نحو 4.5 مليار دولار من صندوق حكومي ماليزي، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار تم نقلها إلى حسابه المصرفي الشخصي.