علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على قرار زيادة أسعار الورق بنسبة 100%، قائلًا إن كل مدخلات الصحافة في مصر يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف «سلامة»، في تصريحات لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن جميع مستلزمات الصحف بدءَا من الورق والأحبار وماكينات الطباعة حتى قطع الغيار مستوردة من الخارج.

وأوضح أن هناك حالة ركود عانت منه الصحف بعد ثورة 25 يناير، فضلًا عن انحصار الإعلانات ما أدى إلى نقص الموارد، مشيرًا إلى نقص الموارد الاقتصادية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة.

واجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاربعاء، مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف؛ لبحث تطورات زيادة أسعار ورق الصحف بنسبة 100%، وهناك توافق بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية على رفع أسعار الصحف.