كشف المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، عن استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وقال نائب رئيس «السكة الحديد»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، إن الهيئة وفرت عددًا من القطارات الإضافية المكيفة والمميزة، بداية من 15 حتى 30 أغسطس الجاري.



وأوضح أنه سيتم طرح 70 قطارًا مكيفًا وما يزيد على 78 قطارًا مميزًا، إضافة إلى الدفع بعربات علاوة بعدد 576 عربة، على القطارات سواء في الوجهين القبلي أو البحري، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق، وتوفير كل سبل الراحة للركاب.



