أسماء الأسد مصابة بـ«سرطان الثدي»

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كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن إصابة زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، بسرطان الثدي.

ونقلت الوكالة تغريدة من حساب الرئاسة السورية، جاء فيها: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

وأضافت التغريدة: "من القلب.. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

ونشرت "سانا" صورة للسيدة الأولى، البالغة من العمر 42 عاما، إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة أنه وبحسب الصورة التي نشرها المكتب الصحفي فإن "أسماء" تتلقى العلاج في أحد المشافي العسكرية بدمشق.