سلم رئيس كولومبيا المنتيهة ولايته خوان مانويل سانتوس وبحضور وزيرة خارجيته ماريا انهيلا هويجين رسالة رسمية موقعة من وزيرة الخارجية تقول فيها إن رئيس جمهورية كولومبيا قرر الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء الاعتراف أيام قبل انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب ايفان دوكي. ولقد أبلغ الرئيس سانتوس الوزير المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا. كما أكد الرئيس سانتوس أنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته عليه.

كما أكدت وزيرة الخارجية انها حصلت هي الأخرى على موافقة وزير الخارجية الجديد. ويأتي هذا القرار بعد جهد مكثف قامت به وزارة الخارجية لدولة فلسطين ممثلة بالوزير رياض المالكي على مدار سنوات عديدة وكذلك بعثة فلسطين الدبلوماسية في كولومبيا ممثلة بالسفير رؤوف المالكي.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين.

وبهذا الاعتراف تكون كل دول أمريكا الجنوبية قد اعترفت بدولة فلسطين؛ ما يعتبر إنجازًا دبلوماسيًا مميز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين وبتعلميات واشراف مباشر من الرئيس محمود عباس.