مرصد الإفتاء: تنظيم القاعدة يمثل التهديد الأخطر على أمن منطقة شمال وغرب أفريقيا

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء من أن تنظيم القاعدة الإرهابي يمثل التهديد الأول والأخطر على أمن واستقرار منطقة شمال وغرب أفريقيا.

جاء ذلك في دراسة حديثة للمرصد عن تمدد تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال وغرب أفريقيا خاصة دول مجموعة الساحل وتضمنت خريطة لأبرز شبكات التنظيم.

وأوضح المرصد -في بيان اليوم الأربعاء- أن الدراسة اعتمدت على شواهد كثيرة تدل على تنامي التنظيم الإرهابي منذ عام 2017 بعد أن تمكن من إعادة بناء قدراته بهدوء خلال السنوات الماضية في ظل توقعات بأن يكون التنظيم أكثر نشاطًا وخطورة على الأمن القومي لعدد من المناطق الإقليمية ودول بعينها في شمال وغرب أفريقيا.

كما أشار المرصد إلى أنه على رغم الخفوت والتراجع العام لتنظيم القاعدة في مناطق عدة، خاصة دول الشرق الأوسط بعد صعود تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق 2014، فإن شبكات التنظيم في بلاد المغرب وغرب أفريقيا ظلت حاضرة على مسرح الأحداث هناك.

وأوضحت الدراسة أن التنظيم سعى إلى تحالف واندماج الجماعات "الجهادية" في محاولة لمعالجة التشتت والتخبط التنظيمي الذي عانى منه خلال السنوات الماضية وهو ما أضعفه؛ لذا عملت خمسة أفرع تابعة للتنظيم في المنطقة على تبني نهج التحالف والاندماج تحت اسم "نصرة الإسلام والمسلمين".

ورصدت الدراسة أهم وأبرز وسائل التمويل التي يعتمد عليها التنظيم في تمويل عملياته، التي تمثلت في: عمليات اختطاف وتبادل الرهائن الأجانب، تجارة المخدرات، بيع السلاح وغسيل الأموال، السرقة والنهب، تهريب المهاجرين، التبرعات وتحويل الأموال من الجمعيات غير الشرعية.