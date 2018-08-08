محمد صبحي: انتقاد رئيس الجمهورية لا يعني كراهية مصر

قال الفنان محمد صبحي، إن المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام أصبح متشابهًا بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: «حينما يكون المحتوى متشابهًا في جميع القنوات فعلينا أن ندرك أن هناك شيئًا خاطئًا».



وأوضح «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن انتقاد الرئيس أو أي مسؤول في الدولة لا يعني بالضرورة كراهية الوطن، متسائلًا: «لما أنتقد الرئيس ده معناه إني بكره مصر؟ ممكن أبقى مختلف معاك لكن مش كارهك».



وذكر أن أهم ما يميز أي شعب هو تمسكه بتراثه وثقافته، التي تلقاها عبر أجيال متراكمة، موضحًا أن مفهوم الثقافة يشير إلى العادات والتقاليد والقيم التي تنتقل مع الحضارة الإنسانية.



وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة قامت أساسًا على فكر ديني سبق كل الحضارات، مستطردًا أنه ينبغي استقاء ما يتناسب مع القيم المصرية عند الالتقاء مع الثقافات الأخرى.



واستطرد أن بناء الإنسان المصري ينبغي أن يتم بالتضافر بين كل المؤسسات المعنية لتحقيق التناغم المطلوب، متابعًا: «عايزين طفل حر، يعرف يعبر عن نفسه، ومنتمي لله وللوطن، ونصنع فيه القدرة على التخليق كي يكون مبدعًا».