قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن التلقين والافتقاد إلى الحوار المتبادل يعد من أهم المشكلات التي يعاني منها التعليم في مصر، متابعًا: «من أول الولد ما بيدخل لغاية ما بينهي دراسته هو واحد ضمن مجموعة قاعدين بيستمعوا لشخص».



وأضاف «الشيحي»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن اعتياد الطالب على التلقي وعدم المساهمة في صنع المعلومة ومناقشتها، يخلق كيانًا ضعيفًا غير قادر على اتخاذ القرار، موضحًا أن بناء الإنسان المصري ينبغي أن يستهدف تمكين الشباب من تحمل المسؤولية وتولي القيادة.



وذكر أن تمكين الشباب ينبغي أن يتم عن طريق تأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا قادرين على شغل المناصب، متابعًا: «مش أجيبه في سن مبكرة وأضعه في كرسي المسؤولية فيفشل وتسقط معاه الدولة».



وأشار إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية في الجامعات في بناء الإنسان فنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، موضحًا أن هذه الأنشطة توقفت بعد ثورة 25 يناير، نظرًا لإساءة استخدام شباب الجامعات في تلك الفترة.



