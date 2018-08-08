الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع بلقاء القادسية

طلب نادي الزمالك حضور 20 ألف مشجع خلال لقاء الفريق أمام القادسية الكويتي يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب، ضمن دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وأرسل الزمالك خطابين، الأول إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والثاني إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، يطالب خلاله بحضور 20 ألف مشجع، وذلك بناءًا على الاتفاق الذي تم الأثنين الماضي في وزارة الشباب والرياضة بحضور مسئولي الجبلاية ورؤساء الأندية، والذى تم الاتفاق خلاله على السماح بهذا العدد من الجماهير في مباريات البطولة العربية والافريقية .

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، فقد تمسك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، بضرورة تفعيل الاتفاق الذى تم الاثنين الماضي ، وذلك في مباراة ناديه أمام القادسية بالبطولة العربية المقرر لها السبت المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكشف رئيس الزمالك ، بانه تم طبع 20 الف تذكرة لمباراة القادسية الكويتي، منها 5 الاف دعوة.