الأوبرا تنفي مزاعم إسرائيل بمشاركة مطربة إسرائيلية في «القلعة»

السفير الفلسطيني يستقبل دلال أبو آمنة ومجموعة "يا ستي" باعتبارهم التمثيل الرسمي لبلاده في مهرجان القلعة





أصدرت دار الأوبرا المصرية، بيانا رسميا للرد على المزاعم الإسرائيلية، بمشاركة مطربة إسرائيلية في فعاليات الدورة 27 لمهرجان قلعة الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي يقام بقلعة صلاح الدين في قلب القاهرة في الفترة من 2 إلى 17 أغسطس الجاري.

وأكدت الأوبرا في بيانها، أن السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، استقبل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، ومجموعة "يا ستي" المشاركين في المهرجان، بمقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، أمس الثلاثاء، وذلك باعتبارهم التمثيل الفلسطيني الأول في المهرجان بعد اكتسابه الصفة الدولية.

وأشارت الأوبرا، في البيان، إلى تصريحات السفير الفلسطيني خلال اللقاء، والتي ذكر فيها أن محاولات طمس الهوية الفلسطينية باتت مستحيلة أمام النماذج الفنية التي تؤكد على هويتها وتفرضها على الساحات الفنية العربية والعالمية، لتعريف العالم أجمع بالتراث الفلسطيني.

فيما قالت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، إنها أعدت أغنية إهداءً منها لمصر والمصريين واعترافا بمواقف مصر الداعمة للقضايا الفلسطينة ودورها في حماية الهوية الثقافية والتراثية العربية.

نشرت إدارة الإعلام بدار الأوبرا صورة للمطربة دلال أبو آمنه مع السفير الفلسطيني بمقر السفارة إلى جوار علم دولة فلسطين.

وكانت حالة من الانزعاج الشديد قد أصابت البعض في إسرائيل بعد النجاح الذي حققه مهرجان القلعة للموسيقى والغناء خلال الأيام الأولى من دورته الجديدة، والتي انطلقت الخميس الماضي بعد حصول المهرجان على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي "الفيديوف".

وفي محاولات لضرب المهرجان بإثارة الجمهور ضده، نشرت صفحة إسرائيلية بـ"فيسبوك"، تسمى "إسرائيل تتكلم العربية"، خبر عن مشاركة المطربة دلال أبو آمنه في المهرجان واصفة "أبو آمنة" بالمطربة الاسرائيلية.

وأشار الخبر الذي نشرته تحت عنوان "الأوبرا المصرية تستضيف دلال أبو آمنة الإسرائيلية"، إلى أنها مطربة يحبها العرب واليهود على حد السواء.