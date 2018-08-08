طارق عامر: لو لم نذهب إلى صندوق النقد لفشلت السيطرة على عجز الموازنة

قال طارق عامر، إن «نسبة نجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى قد حققت أكثر مما توقعنا بكثير»، موضحًا أن الحكومة المصرية هي من اختارت الذهاب لصندوق النقد الدولي، ولولا الاتفاق معه لفشلت السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف محافظ البنك المركزي، فى تصريحات خاصة لمجموعة من الصحفيين عقب انتهاء الجلسة الثانية من المؤتمر اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن الإنصاف يقتضى ألا يكون السؤال فقط عن ارتفاع الاسعار، يجب أن يكون السؤال ماذا سيحدث لو لم تقم الدولة بعملية الإصلاح.

وتابع: : «والذين يضربون المثل بماليزيا نسوا أن مهاتير قال للماليزيين لا تأكلوا ولا تشربوا حتى نصلح التعليم، فهل نحن مستعدون لذلك؟».