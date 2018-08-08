أردوغان يلتقي ميركل خلال زيارته الرسمية لبرلين

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارته الرسمية لألمانيا المقررة نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء، في برلين، إن المحادثات ستدور حول كافة القضايا الراهنة، والخلافات بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور "أردوغان" ألمانيا خلال يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، ومن الموضوعات الخلافية المنتظر مناقشتها خلال الزيارة المواطنون الألمان المعتقلون في تركيا.

وحتى الآن يقبع 49 ألمانيًا في السجون التركية، بالإضافة إلى 5 آخرين في سجون الترحيلات.

وهناك 34 ألمانيًا ليس مسموحا لهم بمغادرة الأراضي التركية على خلفية اتهامات سياسية في أغلب الحالات.

ومن بين 35 ألمانيًا تم اعتقالهم في تركيا على خلفية جرائم سياسية منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في صيف عام 2016، لا يزال هناك 7 منهم يقبعون في السجون التركية، من بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية والتركية.

يُذكر أن العلاقات التركية-الألمانية توترت أيضا على خلفية منع سياسيين أتراك من إلقاء خطب في ألمانيا أمام الجالية التركية قبل الاستفتاء على إدخال تعديلات دستورية والتحول إلى النظام الرئاسي في تركيا عام 2017.