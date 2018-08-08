«البنك المركزي»: الطريق الوحيد لإحداث نقلة في الاقتصاد هو «العمل والجهد»

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن التوجه الحالي في مصر نحو تطوير التعليم وبناء الإنسان والبحث العلمي، لذلك فإن الطريق الوحيد لإحداث نقلة في الاقتصاد هو العمل والجهد، مشددا على أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تحتاج حلولا جذرية.

ولفت «عامر»، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتي انطلقت اليوم في شرم الشيخ، إلى أهمية معالجة مشكلة التضخم وخفض عجز الموازنة العامة في مصر، وبالتالي كان لابد من قرار جرىء اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء برنامج الإصلاح الاقتصادي لحل الأزمات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد ومالية مصر.

وأضاف أن مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية مطالب بعرض ومناقشة السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية لحل الأزمات التي تواجه اقتصاد العالم، ومنها الإجراءات الحمائية ومواجهة عجز الموازنات العامة للدول الإفريقية، مضيفا: «نتطلع كمحافظي بنوك مركزية إلى بذل الجهود والسياسات اللازمة لمستقبل آمن لشعوبنا».

ويستضيف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى في مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في دورة انعقادها الـ41 والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي عقد الاجتماعات في مصر في إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع في مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو.